Выясните, имеет ли решение система и сколько: 5х-у=11; -10х+2у=-22

Алгебра
Выясните, имеет ли решение система и сколько: 5х-у=11; -10х+2у=-22
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система имеет бесчисленное множество решений Графиком линейного уравнения 5х-у=11 является прямая. Графиком линейного уравнения -10х+2у=-22 является эта же прямая, уравнение можно упростить, разделив все слагаемые на (-2). Две прямые совпадают сливаются. Решением системы является множество точек, лежащих на прямой 5х-у=11
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