Упростите (x^2 y)^3*(-x) 2y*(-4y)^2 (-b)^3 * 5 ab
Алгебра
Упростите (x^2 y)^3*(-x) 2y*(-4y)^2 (-b)^3 * 5 ab
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -x^7 * y^3 2) 2y*16y²=32y^3 3) -b^3 *5ab= -5ab^4 значок ^ обозначает в степени
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