Стереометрическая задача во вложении
Математика
Стереометрическая задача во вложении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделаем параллельный перенос стороны АВ точкой А в точку F. Точка В попадёт в центр шестиугольника - точку О. Получим равнобедренный треугольник FE₁O. FE₁ = E₁O = √(1² + 1²) = √2, FO = АВ = 1. Отсюда косинус искомого угла равен: cos E₁FO (1/2)/√2 = 1/(2√2) = 0.353553. Угол равен arc cos 0.353553 = 1.209429 радиан = 69.29519 °.
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