Треба виписати 6 речень з різними видами звьязків із творчості Шевченка....
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Треба виписати 6 речень з різними видами звьязків із творчості Шевченка....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...Діди лежать, а над ними могили синіють...(скланосурядне,сполучник сурядності а ) ...Он глянь,-у тім раю, що ти покидаєш...(складнопідрядне,сполучник підрядності що) садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть,плугатарі з плугами йдуть... (безсполучникове,інтонація переліку) ...спала й виглядала козачнька молодого, що торік покинув. .. ...ото ж тая дівчинонька, що сонна блудила. .. тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати
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