Отгадайте загадки . не портные а всю жизнь с иголками ходят . и ограда в саду и заку??ки дрозду и от хвори настой-дужистый густой .в какой отгадке гласный после шипящего нужно сначала проверить ударением ?

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Отгадайте загадки . не портные а всю жизнь с иголками ходят . и ограда в саду и заку??ки дрозду и от хвори настой-дужистый густой .в какой отгадке гласный после шипящего нужно сначала проверить ударением ?

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