Отгадайте загадки . не портные а всю жизнь с иголками ходят . и ограда в саду и заку??ки дрозду и от хвори настой-дужистый густой .в какой отгадке гласный после шипящего нужно сначала проверить ударением ?
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Отгадайте загадки . не портные а всю жизнь с иголками ходят . и ограда в саду и заку??ки дрозду и от хвори настой-дужистый густой .в какой отгадке гласный после шипящего нужно сначала проверить ударением ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ежи 2.Шиповник Во втором слове ответ на второй вопрос( про букву П).
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