К началу рабочего дня в кондитерском магазине было 60 тортов.За 8 часов работы мага??ина купили 480 тортов.Каждый час в магазин привозят 50 тортов.Через сколько часов в магазине не будет ни одного торта?
Математика
К началу рабочего дня в кондитерском магазине было 60 тортов.За 8 часов работы мага??ина купили 480 тортов.Каждый час в магазин привозят 50 тортов.Через сколько часов в магазине не будет ни одного торта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: 60 т. - в самом начале дня 450 т. - продали за 8 часов. + 50 т. - каждый час. Решение: 50*8+60 = 460 т. было через 8 ч. продали в это же время из 460 целых 480. Данные не стыкуются?
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