Исправить и дописать Город, в котором происходит действие,- один из тысячи город??в России. Автор сознательно не даёт нам его названия. Но в тоже время он подчёркивает что город обычный, таких много в нашей стране. Любой го...
Литература
Исправить и дописать Город, в котором происходит действие,- один из тысячи город??в России. Автор сознательно не даёт нам его названия. Но в тоже время он подчёркивает что город обычный, таких много в нашей стране. Любой город можно назвать лицом губернатора и чиновников. На каждой улице видна забота начальников, а в этом городе нет порядка. На улицах грязь, лужи, свиньи ходят по улицам города. Городничий забыл что около забора навалена мусора на семь тилег. В этом городе ничего не строится. Единственная постройка даже и не начинала строиться под аргументом что она сгарела. Население города темное, некультурное и глупое. Они обсолютно безправные и даже не представляют что это вообще есть. У города с такими пустыми и глупыми людьми нет будущего. Поточу что люди для города обсолютно ничего не делают. Их устраевает что они живут в таком грязном и не культурном городе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НаваленО мусора; что она сгОрела; Жители этого города Абсолютно беСправные. Они даже не представляют, что у них есть какие-то права. для своего города Абсолютно ;Их устраИвает, что; Чиновники и губернатор воруют и берут взятки, устраивают самосуд,и даже занимаются рукоприкладством. Народ в городе не мог найти на них управу, поэтому всю надежду возлагал на ревизора. Однако, ревизор оказался не настоящий, и надеждам горожан не суждено было сбыться.И ещё не известно, поможет ли им настоящий ревизор... Произведение заканчивается немой сценой. Николай Васильевич Гоголь, видимо, хотел нам сказать, что с прибытием настоящего чиновника из столицы, весь этот спектакль начнётся сначала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
В треугольнике АВС угол А равен 90 градусам, угол С равен 15 градусам . На стороне АС ??тмечана точка Д так , что угол ДВС равен 15 градусам. Докаж...
Русский язык
Физика
Какой полюс появится у заостренного конца железного шурупа, если его шляпкой поднести к северному полюсу магнита?