Исправить и дописать Город, в котором происходит действие,- один из тысячи город??в России. Автор сознательно не даёт нам его названия. Но в тоже время он подчёркивает что город обычный, таких много в нашей стране. Любой го...

Литература

Исправить и дописать Город, в котором происходит действие,- один из тысячи город??в России. Автор сознательно не даёт нам его названия. Но в тоже время он подчёркивает что город обычный, таких много в нашей стране. Любой город можно назвать лицом губернатора и чиновников. На каждой улице видна забота начальников, а в этом городе нет порядка. На улицах грязь, лужи, свиньи ходят по улицам города. Городничий забыл что около забора навалена мусора на семь тилег. В этом городе ничего не строится. Единственная постройка даже и не начинала строиться под аргументом что она сгарела. Население города темное, некультурное и глупое. Они обсолютно безправные и даже не представляют что это вообще есть. У города с такими пустыми и глупыми людьми нет будущего. Поточу что люди для города обсолютно ничего не делают. Их устраевает что они живут в таком грязном и не культурном городе.

Автор: Гость