В треугольнике АВС угол А равен 90 градусам, угол С равен 15 градусам . На стороне АС ??тмечана точка Д так , что угол ДВС равен 15 градусам. Докажите, что ВС меньше 4АВ.

Гость: Гость:

Первое:в треугольнике ADB угол D, как не штука сообразить, равен 30 градусам, и катет против такого угла как раз половина гипотенузы. Второе :CD=DB, потому сто CDB - равноберенный треугольник (уж потрудитесь понять, почему) , значит, CD+BD = 2BD = 4AB. А сторона треугольника всегда меньше суммы двух других