Надо придумать сказку о созвездиях весеннего неба для 2 класса

Гость: Гость:

Жила была маленькая звездочка и она мечтала вырости до размера нашей планеты земли и вот ожднажды маленькая звездочка ела другие звезды и она росла росла росла а патом лопнула.вот так все и было дети есле вы маленькая звездочка то не ешьте другие звезды а то лопните)