Надо придумать сказку о созвездиях весеннего неба для 2 класса
Окружающий мир
Надо придумать сказку о созвездиях весеннего неба для 2 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была маленькая звездочка и она мечтала вырости до размера нашей планеты земли и вот ожднажды маленькая звездочка ела другие звезды и она росла росла росла а патом лопнула.вот так все и было дети есле вы маленькая звездочка то не ешьте другие звезды а то лопните)
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