Какой жесткости следует взять пружину,чтоб груз массой 0.1 кг совершал свободные к??лебания с периодом 0.3 с

Физика
Какой жесткости следует взять пружину,чтоб груз массой 0.1 кг совершал свободные к??лебания с периодом 0.3 с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период колебаний пружинного мятника k=4*3,14*0,1кг/0,3²c²=13,96Н/м
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