Какой жесткости следует взять пружину,чтоб груз массой 0.1 кг совершал свободные к??лебания с периодом 0.3 с

Физика

Какой жесткости следует взять пружину,чтоб груз массой 0.1 кг совершал свободные к??лебания с периодом 0.3 с

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