Устройте с друзьями конкурс кто больше придумает веселых историй.основноеуслови?? слова должны начинаться с выбранной вами буквы
Литература
Устройте с друзьями конкурс кто больше придумает веселых историй.основноеуслови?? слова должны начинаться с выбранной вами буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крутилась Катя , катался Коля , кричал Коля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
1. В сосуд с жидкостью погружён параллелепипед. Каковы силы, действующие на верхню?? и нижнюю грани параллелепипеда? А. На верхнюю грань действует ...
Русский язык
Составьте пары предложений а) простые с вводными предложениями; б) сложноподчиненные с придаточными подлежащными и дополнительными, используя следу...