У дві посудини налили різні рідини до однакового рівня.сили тиску на дно посудин виявились однаковими.чи однаковими є густини рідин?

Физика

У дві посудини налили різні рідини до однакового рівня.сили тиску на дно посудин виявились однаковими.чи однаковими є густини рідин?

Автор: Гость