У дві посудини налили різні рідини до однакового рівня.сили тиску на дно посудин виявились однаковими.чи однаковими є густини рідин?
Физика
У дві посудини налили різні рідини до однакового рівня.сили тиску на дно посудин виявились однаковими.чи однаковими є густини рідин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если кратко, то "да".
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