Какие цивилизованные страны существовали в эпоху древнего сира?

Окружающий мир
Какие цивилизованные страны существовали в эпоху древнего сира?
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Автор: Гость
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Гость:
Самые первые цивилизации это Рим , Китай, Египед.
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