Какие цивилизованные страны существовали в эпоху древнего сира?
Окружающий мир
Какие цивилизованные страны существовали в эпоху древнего сира?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые первые цивилизации это Рим , Китай, Египед.
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