Разность числа 800 и суммы 145 и х равна 378

Математика
Разность числа 800 и суммы 145 и х равна 378
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-(145+х)=378 145+х=800-378 145+х=422 х=422-145 х=277 800-(145+277)=378
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