После перемолки зерна крестьянин смог забрать себе только 99 кг муки, т.к. десятую часть от всей полученной муки себе взял мельник за работу. Сколько всего килограммов муки было получено после перемолки зерна?

Математика

После перемолки зерна крестьянин смог забрать себе только 99 кг муки, т.к. десятую часть от всей полученной муки себе взял мельник за работу. Сколько всего килограммов муки было получено после перемолки зерна?

Автор: Гость