После перемолки зерна крестьянин смог забрать себе только 99 кг муки, т.к. десятую часть от всей полученной муки себе взял мельник за работу. Сколько всего килограммов муки было получено после перемолки зерна?
Математика
После перемолки зерна крестьянин смог забрать себе только 99 кг муки, т.к. десятую часть от всей полученной муки себе взял мельник за работу. Сколько всего килограммов муки было получено после перемолки зерна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У крестьянина осталось 9 десятых всей муки, и это равно 99кг, дальше простая пропорция: 0.9 = 99кг 1 = х отсюда х=1*99\0.9=110 кг было всего муки
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