Даю 20 баллов почему температура тела человека не повышается даже в очень жаркую ??огоду? почему кожу называют барьером между организмом и внешней средой? какие еще функции выполняет кожа?

Биология
Даю 20 баллов почему температура тела человека не повышается даже в очень жаркую ??огоду? почему кожу называют барьером между организмом и внешней средой? какие еще функции выполняет кожа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за постоянного контроля температуры тела со стороны промежуточного мозга (центр терморегуляции). Охлаждать тело в жаркую погоду помогают потовые железы кожи, которые для охлаждения выделяют обильный пот. Кожа - барьер между организмом и внешней средой, потому что она выполняет барьерную функцию, предотвращая попадание в организм чужеродных объектов, в том числе патогенов. Эта функция обусловлена особенностями строения этипелиальной ткани, формирующей эпидермис: клетки плотно прилегают друг к другу в несколько слоев, наружный слой образован мертвыми (и как следствие, не заражаемыми) чешуйками. Функции кожи: барьерная (защитная), метаболическая (обмен между средой и организмом), выделительная (за счет потовых желез), терморегуляторная (за счет потовых желез и гиподермы - подкожной жировой клетчатки).
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