Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! срочно!!!!!!!!!! завтра 1ым уроком!!!!!!!!!!!!!

Французский язык
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! срочно!!!!!!!!!! завтра 1ым уроком!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
Vendredi Trente Henri Dans Antoine
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