Кто это сказал?"Родина. Все говорят об этом, но что же подразумевается под этим сло??ом? Место где ты появился на свет? Страна, где прошло твоё детство? Или, быть может, где ты встретишь старость? Нет, Родина не определяется ме...

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Кто это сказал?"Родина. Все говорят об этом, но что же подразумевается под этим сло??ом? Место где ты появился на свет? Страна, где прошло твоё детство? Или, быть может, где ты встретишь старость? Нет, Родина не определяется местом жительства и рождения. Настоящая Родина - это место, где человек чувствует себя частью этого места. Та страна, куда человек стремиться возвращаться независимо от возраста и обстоятельств. Родина - тот уголок, который мы стремимся сберечь, защитить, сохранить. Там, где нам хорошо и свободно. Где мы можем быть самим собой. Защищать и любить Родину - это обязанность каждого человека. И не национальность или место проживания определяет это, а внутренние ощущения. Родина - это место, куда человек возвращается с радостью и гордостью. Это место, за которое человек стоит "горой", и не важно, какой он национальности, главное, что он любит это место и лелеет его. Родина - это то, где человек родился и вырос, где получил образование и встал на ноги. Каждый человек должен любить и защищать свою Родину. "Где родился, там сгодился" - эту поговорку знают многие, но ни кто не задумывается о её смысле. Так как же её понимать? Т. е человек не должен уезжать куда-либо со своей Родины, он должен жить там, где ему подарили жизнь и помогать своему государству изо всех сил. "

Автор: Гость