СРОЧНО! РЕШИТЕ! 3/7 х(-0,54) -1,56 х 3/7=? (6х – 9) (4х + 0,4) = 0 (– 4х – 3) (3х + 0,6) = 0.
Математика
СРОЧНО! РЕШИТЕ! 3/7 х(-0,54) -1,56 х 3/7=? (6х – 9) (4х + 0,4) = 0 (– 4х – 3) (3х + 0,6) = 0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример 1) -3*27/7*50=-81/350 2) 156*3/100*7=78*3/350=234/350 3) -81/350-234/350=-315/350=-63/70=-9/10 уравнения. если произведение двух множителей равно нулю, то один из множителей равен нулю 1) 6х-9=0 или 4х-0,4=0 6х=9 4х=0,4 х=1,5 х=0,1 2) -4х-3=0 или 3х+0,6=0 -4х=3 3х=-0,6 х= -0,75 х=-0,2
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