Предмет поиска средневековых алхимиков: А) Святой Грааль Б) Скрижали Завета В) Янтарная комната Г) философский камень

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Предмет поиска средневековых алхимиков: А) Святой Грааль Б) Скрижали Завета В) Янтарная комната Г) философский камень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ Г) философский камень,благодаря ему алхимик сможет получить ЗОЛОТО.
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