Предмет поиска средневековых алхимиков: А) Святой Грааль Б) Скрижали Завета В) Янтарная комната Г) философский камень
История
Предмет поиска средневековых алхимиков: А) Святой Грааль Б) Скрижали Завета В) Янтарная комната Г) философский камень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ Г) философский камень,благодаря ему алхимик сможет получить ЗОЛОТО.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
2.Сила, выталкивающая тело из жидкости или газа, направлена: 1)противоположно силе ??яжести. 2)в ту же сторону, что и сила тяжести.
Физика
2.Сила, выталкивающая тело из жидкости или газа, направлена: 1)противоположно силе ??яжести. 2)в ту же сторону, что и сила тяжести.
Математика