Выписано несколько последовательных членов прогресссии -9; х; -13; -15;

Алгебра
Выписано несколько последовательных членов прогресссии -9; х; -13; -15;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 x=a1+a3/2  =-9+-13)/2=-22/2=-11  по правилу: каждый член последовательности есть среднее арифметическое его соседних членов
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