Выписано несколько последовательных членов прогресссии -9; х; -13; -15;
Алгебра
Выписано несколько последовательных членов прогресссии -9; х; -13; -15;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=a1+a3/2 =-9+-13)/2=-22/2=-11 по правилу: каждый член последовательности есть среднее арифметическое его соседних членов
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