Спільнокореневе слово до слова кінь, вхід, вітер, вперед, кіно

Українська мова
Спільнокореневе слово до слова кінь, вхід, вітер, вперед, кіно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кіннота; вхідний; вітряний, вітрисько; кінозал, кінотеатр, кіноматограф. (Три крайніх не впевнена)
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