Ребят, синтаксический разбор, пожалуйста, завтра диктант сдавать, нужна срочно пя??ерка, прошу! По словам его брата Льва, он, будучи еще мальчишкой, без разбора «пожирал» все книги, попадавшиеся ему под руки.
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Ребят, синтаксический разбор, пожалуйста, завтра диктант сдавать, нужна срочно пя??ерка, прошу! По словам его брата Льва, он, будучи еще мальчишкой, без разбора «пожирал» все книги, попадавшиеся ему под руки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По словам его брата Льва (вводное), он (подлеж.), будучи еще мальчишкой( обстоятельство,выраженное деепричастным оборотом), без разбора (обстоят.) «пожирал» (сказ.) все (опред.) книги (дополн.), попадавшиеся ему под руки.(определ. выраженное причаст.оборотом) Предлож. простое, повествоват., невоскл, двусоставное, распространенное, осложнено обособленным ввод.словосочетанием, обособл.обстоят, выраженным деепричастным оборотом; обособл. определ., выраженным причастным оборотом. [ Вв,\ -, / -. - . - /, -.-.-. = ≈ ----, \ ≈ / ].
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