Ребят, синтаксический разбор, пожалуйста, завтра диктант сдавать, нужна срочно пя??ерка, прошу! По словам его брата Льва, он, будучи еще мальчишкой, без разбора «пожирал» все книги, попадавшиеся ему под руки.

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Ребят, синтаксический разбор, пожалуйста, завтра диктант сдавать, нужна срочно пя??ерка, прошу! По словам его брата Льва, он, будучи еще мальчишкой, без разбора «пожирал» все книги, попадавшиеся ему под руки.

Автор: Гость