При якому m має один корінь рівняння: 6 х2 +2х-m=0
Алгебра
При якому m має один корінь рівняння: 6 х2 +2х-m=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратное уравнение ax²+bx+c=0 имеет один корень при D=0 6x²+2x-m=0 D=2²-4·6·(-m)=4+24m D=0 ⇒4+24m=0 24m=-4 m=-1/6
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