На столе стояло ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен , а потом Федя -седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе?
Математика
На столе стояло ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен , а потом Федя -седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначально в вазе было 35 вишен. Женя съела 35 : 5 = 7 вишен. Осталось 35 - 7 = 28 вишен. Потом Федя съел 28 : 7 = 4 вишни. Осталось 28 - 4 = 24 вишни.
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