На столе стояло ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен , а потом Федя -седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе?

Математика

На столе стояло ваза с вишнями. Сначала Женя съела пятую часть всех вишен , а потом Федя -седьмую часть всех оставшихся вишен. Сколько вишен могло остаться в вазе?

Автор: Гость