Чисельність працівників заводу становила 2400 осіб.За рік вона зросла на 360 осіб.На ??кільки відсотків зросла чисельність працівників?

Алгебра
Чисельність працівників заводу становила 2400 осіб.За рік вона зросла на 360 осіб.На ??кільки відсотків зросла чисельність працівників?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2400 работников составляют 100% 2760 работников составят Х% Найдем неизвестный член пропорции:        2760*100 Х =--------------- = 115             2400 Ответ: количество работников выросло на 15%.
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