Чисельність працівників заводу становила 2400 осіб.За рік вона зросла на 360 осіб.На ??кільки відсотків зросла чисельність працівників?
Алгебра
Чисельність працівників заводу становила 2400 осіб.За рік вона зросла на 360 осіб.На ??кільки відсотків зросла чисельність працівників?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2400 работников составляют 100% 2760 работников составят Х% Найдем неизвестный член пропорции: 2760*100 Х =--------------- = 115 2400 Ответ: количество работников выросло на 15%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
There is / are stories about dragons in all cultures, but isn't / there isn't any evidence of real dragons.