Чисельність працівників заводу становила 2400 осіб.За рік вона зросла на 360 осіб.На ??кільки відсотків зросла чисельність працівників?

Алгебра

Чисельність працівників заводу становила 2400 осіб.За рік вона зросла на 360 осіб.На ??кільки відсотків зросла чисельність працівників?

Автор: Гость