2 класс упражнение 211 Придумай слова по схеме Запиши свои слова передарить каждого слова с помощью стука Покажи ударный слог Чем отличаются эти слова подчеркни букву ударного гласного двумя чертами безударных 1 с любым из этих...

Русский язык

2 класс упражнение 211 Придумай слова по схеме Запиши свои слова передарить каждого слова с помощью стука Покажи ударный слог Чем отличаются эти слова подчеркни букву ударного гласного двумя чертами безударных 1 с любым из этих слов Составь и запиши предложения

Автор: Гость