2 класс упражнение 211 Придумай слова по схеме Запиши свои слова передарить каждого слова с помощью стука Покажи ударный слог Чем отличаются эти слова подчеркни букву ударного гласного двумя чертами безударных 1 с любым из этих...
Русский язык
2 класс упражнение 211 Придумай слова по схеме Запиши свои слова передарить каждого слова с помощью стука Покажи ударный слог Чем отличаются эти слова подчеркни букву ударного гласного двумя чертами безударных 1 с любым из этих слов Составь и запиши предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это делать очень легко ,но где схема??
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