СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!! Как правильно решить пример столбиком 13,2 : 24 = ??? Заранее большое спасибо!♥ Это Марьяна Рожкова!♪♥
Математика
СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!! Как правильно решить пример столбиком 13,2 : 24 = ??? Заранее большое спасибо!♥ Это Марьяна Рожкова!♪♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,2:24=0,55 Столбиком сдесь не напишеш!!!!!!!
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