Что является причиной и каковы последствия загрязнения атмосферы?

Биология
Что является причиной и каковы последствия загрязнения атмосферы?
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Выхлопы современных турбореактивных самолетов Производственная деятельность. Сжигание топлива в котлах и двигателях транспортных средств Сжигание горючих ископаемых
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