Что является причиной и каковы последствия загрязнения атмосферы?
Биология
Что является причиной и каковы последствия загрязнения атмосферы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выхлопы современных турбореактивных самолетов Производственная деятельность. Сжигание топлива в котлах и двигателях транспортных средств Сжигание горючих ископаемых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Информатика
Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в в 16-битовом коде Unico...