Какова площадь поперечного сечения константановой проволоки длиной 20 метров и сопротивлением 0,1 кОм

Гость: Гость:

R=0,1 кОм= 0,1 × 10³Ом= 100 Ом l=20 м ρ=0,50 Ом ×мм²÷м S-? R=ρ×l÷S⇒S=ρl÷R S=0,50×20÷100=0,1 мм² вроде так)