Какова площадь поперечного сечения константановой проволоки длиной 20 метров и сопротивлением 0,1 кОм

Физика
Какова площадь поперечного сечения константановой проволоки длиной 20 метров и сопротивлением 0,1 кОм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=0,1 кОм= 0,1 × 10³Ом= 100 Ом l=20 м ρ=0,50 Ом ×мм²÷м S-? R=ρ×l÷S⇒S=ρl÷R S=0,50×20÷100=0,1 мм² вроде так)
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