Решите задачу Занятия в музыкальной школе начались в 14 часв 20 минут.в какое время закончились занятия ,если их продолжительность 1 час 25 минут?

Математика

Решите задачу Занятия в музыкальной школе начались в 14 часв 20 минут.в какое время закончились занятия ,если их продолжительность 1 час 25 минут?

Автор: Гость