Срочно! 30 баллов!!! 4x*(x-1)- числитель (4-x²)*(x²-x) - знаменатель Желательно по действи??м если можно.....
Алгебра
Срочно! 30 баллов!!! 4x*(x-1)- числитель (4-x²)*(x²-x) - знаменатель Желательно по действи??м если можно.....
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