Срочно! 30 баллов!!! 4x*(x-1)- числитель (4-x²)*(x²-x) - знаменатель Желательно по действи??м если можно.....

Алгебра

Срочно! 30 баллов!!! 4x*(x-1)- числитель (4-x²)*(x²-x) - знаменатель Желательно по действи??м если можно.....

Автор: Гость