ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОБЪЯСНИТЕ КАК ДЕЛАТЬ, НЕ ПОНИМАЮ:( СТОРОНА AB ТРЕУГОЛЬНИКА ABC РАВНА 3. ПРОТИВОЛЕЖАЩИЙ ЕЙ УГОЛ С РАВЕН 30 ГРАДУСОВ. НАЙДИТЕ РАДИУС ОКРУЖНОСТИ, ОПИСАННОЙ ВОКРУГ ЭТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОБЪЯСНИТЕ КАК ДЕЛАТЬ, НЕ ПОНИМАЮ:( СТОРОНА AB ТРЕУГОЛЬНИКА ABC РАВНА 3. ПРОТИВОЛЕЖАЩИЙ ЕЙ УГОЛ С РАВЕН 30 ГРАДУСОВ. НАЙДИТЕ РАДИУС ОКРУЖНОСТИ, ОПИСАННОЙ ВОКРУГ ЭТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
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Автор: Гость
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Решается по теореме синусов. С помощью неё получаем, что AB/SIN 30=2R. Тогда 3:0,5=2R. 2R=6 R=3 см.
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