Помогите решить третий

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числитель 36а^2-4 = (6a)^2 -2^2=(6a-2)(6a+2)=2(3а-1)2(3а+1) знаменатель 8(1+3а) итого (3а-1)/2
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