Найдите сторну квадрата с перемитром 116,2
Математика
Найдите сторну квадрата с перемитром 116,2
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 116,2 : 4 = 29,05 Ответ: 29,05 - сторона квадрата.
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