Срочно надо! как записать в столбик 0,25*29,68 даю 15 баллов!
Математика
Срочно надо! как записать в столбик 0,25*29,68 даю 15 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29,68 × 0,25 ------------ Просто на 0 не умножай,его по идее надо откинуть,но тут нет возможности
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