Помогите решить (35-x)x =0
Математика
Помогите решить (35-x)x =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35-х)х=0 х=0 х=35 ответ: х=0, х=35
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