Издавна на руси любят пряники . Их изготавливают разными способами . какими?

Другие предметы
Издавна на руси любят пряники . Их изготавливают разными способами . какими?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                       Вырезной пряник вырезается из пластины раскатанного теста ножом или с помощью специальных металлических форм.Запекается потом посыпается специальной пудрой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
5. В каком случае выталкивающая сила, действующая на мыльный пузырь, меньше: 1) на вершине горы, 2) у ее подножье? 1)1. 2) 2. 3) В обоих случаях си...
Ответить
Английский язык
Срочно по английскому нужно
Ответить
Русский язык
Словосочетание с словом под ложечкой
Ответить
Алгебра
Прорешайте пожалуйста !!! Срочно надо !!! Те кто хорошо знает алгебру , прошу срочно ??адо !!!! алгебра 8 класс !!!!
Ответить
История
в средневековые века цивилизации существовали во всех частях света кроме...
Ответить