Прорешайте пожалуйста !!! Срочно надо !!! Те кто хорошо знает алгебру , прошу срочно ??адо !!!! алгебра 8 класс !!!!
Алгебра
Прорешайте пожалуйста !!! Срочно надо !!! Те кто хорошо знает алгебру , прошу срочно ??адо !!!! алгебра 8 класс !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5 1/5- 3 1/3= 1 + 1 1/5-1/3=1 + 18/15-5/15= 1 13/15 28/15:4/3=28/15*3/4=7/5=1 2/5 2. 3 3. 4 корня из 6 * 6 корней из 6=24*6=144 4.x^2-10x+25=0 так как дискриминант равен 0 один корень x=5
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