Прорешайте пожалуйста !!! Срочно надо !!! Те кто хорошо знает алгебру , прошу срочно ??адо !!!! алгебра 8 класс !!!!

Алгебра

Прорешайте пожалуйста !!! Срочно надо !!! Те кто хорошо знает алгебру , прошу срочно ??адо !!!! алгебра 8 класс !!!!

Автор: Гость