Разложите каждую десятичную дробь по разрядам 4,537 16,02 264,3018 75,0704
Математика
Разложите каждую десятичную дробь по разрядам 4,537 16,02 264,3018 75,0704
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,537=4*1+5*0,1+3*0,01+7*0,001 16,02=1*10+6*1+2*0,01 264,3018=2*100+6*10+4*1+3*0,1+1*0,001+8*0,0001 75,0704=7*10+5*1+7*0,01+4*0,0001
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