Сократить выражение 1)(√а-√b)(√a+√b) a)a²-b² б)а+b в)а-2√аb г)a-b 2(√х+√у)(√х-√у) а)х²-у² б)х+у в)х-2√ху+у г)х-у 3)(√3+5)(√3-5) а)-2 б)28 в)-22 г)8 4)(√7-2)(√7+2) а)3 б)11 в)5 г)9 5)(√а²+b²корень закончился -а)(√а²+b²ко...
Алгебра
Сократить выражение 1)(√а-√b)(√a+√b) a)a²-b² б)а+b в)а-2√аb г)a-b 2(√х+√у)(√х-√у) а)х²-у² б)х+у в)х-2√ху+у г)х-у 3)(√3+5)(√3-5) а)-2 б)28 в)-22 г)8 4)(√7-2)(√7+2) а)3 б)11 в)5 г)9 5)(√а²+b²корень закончился -а)(√а²+b²корень закончился-а) а)|a²+b²|-|a²| б)b² в)(√a²+b²) г)2а²+b²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) г) a-b 2) г) х-у 3) в) -22 4) а) 3 а 5 не знаю.. может под б)
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