Лес окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака и вставал теперь во всём своём зелёном величии. Синтаксический разбор
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Лес окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака и вставал теперь во всём своём зелёном величии. Синтаксический разбор
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