Результаты научных исследований зависит от отношения исследователи общества природы и духовной жизни в целом это ответ правильный или нет?
Обществознание
Результаты научных исследований зависит от отношения исследователи общества природы и духовной жизни в целом это ответ правильный или нет?
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