Результаты научных исследований зависит от отношения исследователи общества природы и духовной жизни в целом это ответ правильный или нет?

Обществознание

Результаты научных исследований зависит от отношения исследователи общества природы и духовной жизни в целом это ответ правильный или нет?

Автор: Гость