Решите уравнение: а) х-3,243=5,1; б) (у+2,84)-1,81=6,4
Математика
Решите уравнение: а) х-3,243=5,1; б) (у+2,84)-1,81=6,4
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Гость:
Это на уравнение а)......
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