Можно ли в характеристике предложения написать:осложнено обособленным уточняющим членом предложения?Или им предложение не усложняется?

Русский язык

Можно ли в характеристике предложения написать:осложнено обособленным уточняющим членом предложения?Или им предложение не усложняется?

Автор: Гость