Можно ли в характеристике предложения написать:осложнено обособленным уточняющим членом предложения?Или им предложение не усложняется?
Русский язык
Можно ли в характеристике предложения написать:осложнено обособленным уточняющим членом предложения?Или им предложение не усложняется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осложнением следует называть любую синтаксическую конструкцию: уточняющий член предложения, вводное слово, сравнительный, причастный и деепричастный обороты, однородные члены, обращения
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