Помогите с докладом!!! Развитие жизни в древних океанах и морях. УМОЛЯЮ!!!
Биология
Помогите с докладом!!! Развитие жизни в древних океанах и морях. УМОЛЯЮ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В протерозое и в первой половине палеозоя, то есть в течение 600 миллионов лет, жизнь продолжала развиваться главным образом в воде — в океанах и морях, которые были колыбелью жизни на нашей планете. Растения и животные суши стали развиваться значительно позже. Мы знаем, что в настоящее время органический мир океанов и морей велик и разнообразен. Там обитает множество примитивных по строению и древнейших организмов. В океанах и морях живет более 150 тысяч видов животных и около 10 тысяч видов водорослей. На первом месте стоят моллюски, их более 60 тысяч видов, ракообразных — около 20 тысяч, морских рыб — более 16 тысяч видов, одноклеточных — около 10 тысяч, червей и близких к ним животных — более 7 тысяч видов, кишечнополостных — около 9 тысяч, иглокожих — 5 тысяч, губок — 4 тысячи видов. Животных, которые живут в воде, гораздо больше, чем на суше. Из общего числа существующих сейчас 63 классов животных и 33 классов растений только в море живут 37 классов животных и 5 классов растений. Мир живых существ морей и океанов прошел грандиозный путь исторического развития. За этот огромный промежуток времени, о котором мы говорим, в развитии жизни на Земле произошло много великих событий. Вот главные из них.
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