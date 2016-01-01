Помогите пожалуйста срочно!! какая картинка Правильна 1или на оборот?
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Помогите пожалуйста срочно!! какая картинка Правильна 1или на оборот?
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