Определите массу выделившегося водорода при взаимодействии 7.8 г калия с 50 г воды

Химия
Определите массу выделившегося водорода при взаимодействии 7.8 г калия с 50 г воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+2H2O=2KOH+H2 M(K)=39г/моль M(H2O)=18г/моль n(K)=m/M=7.8/39=0.2моль n(H2O)=m/M=50/18=2.8моль Расчет ведется на вещество, взятое в недостатке.  M(H2)=2г/моль Составим и решим пропорцию: 7,8/39=х/2 х=7,8*2/39 х=0,4г Ответ: m(H2)=0.4г
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