Второе задание под цифрой один

Алгебра
Второе задание под цифрой один
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решил первый номер задания номер 2 a)
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