прошу помогите номер 174 пожалуйста ☺

Математика
прошу помогите номер 174 пожалуйста ☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S зала =300:10=30 м(дл).S к=120:30=4 м(ш.к). (2*30)*2=120 м на коридоре . (2*30)*5=300 м не зал.
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